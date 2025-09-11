As temperaturas em Portugal continental vão subir no fim de semana e o tempo agradável vai manter-se durante a próxima semana, segundo o IPMA.

Para o fim de semana, espera-se céu com alguma nebulosidade, sobretudo no litoral Norte, embora a probabilidade de precipitação seja bastante reduzida.

No sábado, prevê-se que o Porto atinja os 22 °C, Lisboa os 28 °C e no Alentejo as temperaturas deverão registar valores acima dos 30 °C. No domingo, haverá nova subida de temperatura, embora ligeira: o Porto deverá alcançar os 23 °C, Lisboa os 29 °C e no interior do país as máximas poderão rondar os 34 °C.

LEIA MAIS NA CNN PORTUGAL

A partir de segunda-feira, o cenário meteorológico mantém-se semelhante. As temperaturas não deverão registar grandes variações e a precipitação continua pouco provável.