A TAP pagou 1,2 milhões de euros de indemnização à antiga administradora Teresa Lopes, mais do dobro de Alexandra Reis. A notícia foi avançada esta quinta-feira pela TVI/CNN Portugal.

Em 2017, a administração da transportadora aérea fechou o acordo de saída com Teresa Lopes, por 1,2 milhões de euros, num ano em que o Estado já tinha reentrado no capital da TAP, apesar de a empresa ainda ser gerida por privados.

O acordo de saída terá sido fechado no final de 2017, um ano depois de o Estado ter revertido a privatização.

Teresa Lopes, que trabalhou na TAP mais de 30 anos, ascendeu à administração da empresa no final de 2014, como administradora financeira do então presidente executivo Fernando Pinto. Esteve nessa função cerca de um ano, com um salário de cerca de 15 mil euros por mês.

Imediatamente após a privatização e da nova administração, nomeada pelos privados, David Neeleman e Humberto Pedrosa, Teresa Lopes assumiu as funções de vice-presidente da área financeira, em novembro de 2015, reportando ao administrador David Pedrosa.

A saída definitiva de Teresa Lopes da TAP aconteceu em 2020, tendo a ex-administradora assumido funções de consultora na fase final do percurso.

Em julho de 2020, o Estado acabaria por tomar a totalidade do capital da companhia, com a empresa em colapso financeiro causado pela pandemia da covid-19.