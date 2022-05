O massacre na escola de Uvalde ocorreu em apenas uma sala. De acordo com o porta-voz do Departamento de Segurança Pública do Estado do Texas, o autor do ataque barricou-se numa sala de aula, onde depois matou 19 crianças e duas professoras.

«Isso mostra bem a maldade deste atirador», afirmou o tenente Chris Olivarez, à CNN.

À medida que ouviam os disparos, os agentes da polícia tentavam encontrar uma forma de socorrer as vítimas, partindo vidros e portas. Acabaram por forçar a entrada na sala de aula onde tudo aconteceu, e onde ainda estava o atirador, Salvador Ramos, um jovem de apenas 18 anos.

Todas as vítimas do massacre já foram retiradas do local, devidamente identificadas e os pais informados da situação. Além das vítimas mortais, várias crianças ficaram feridas naquela mesma sala.

«É uma sala de aula pequena, onde podiam estar 25 a 30 estudantes, mais os dois professores», acrescentou Chris Olivarez, descrevendo uma sala de aula «comum».

«Estamos a trabalhar com o FBI para perceber se existiam indicadores, alguns alertas. Só sabemos que ele vivia com os avós, que estava desempregado, que não tinha amigos ou namorada que possamos identificar», acrescentou o tenente.

O jovem tinha uma espingarda e estava vestido com um «colete tático que não era à prova de bala».

Segundo o senador Roland Gutierrez, que representa o Estado do Texas, sabe-se já que o autor do ataque comprou duas armas no dia em que fez 18 anos. «Foi a primeira coisa que fez», afirmou.