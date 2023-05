A cantora Tina Turner morreu esta quarta-feira, aos 83 anos.

«Tina Turner, a "Rainha do Rock'n Roll" morreu pacificamente hoje [quarta-feira], aos 83 anos, após uma longa doença, na sua casa em Küsnacht, perto de Zurique, na Suíça», lê-se no comunicado do porta-voz da artista, citado pela Sky.

«Com ela, o mundo perde uma lenda da música e um exemplo», acrescenta.

Tina Turner deu voz a vários êxitos musicais, como «The Best», «Private Dancer» ou «What's Love Got to Do With It» e venceu mais de 180 milhões de discos.

Nos últimos anos, a cantora, que nasceu nos Estados Unidos da América mas vivia desde a década de 90 na Suíça, enfrentou vários problemas de saúde, tais como, cancro no intestino e insuficiência renal.

