De acordo com a imprensa australiana, ocorreu um tiroteio grave durante uma celebração judaica em Bondi Beach, este domingo. Pelo menos dez pessoas morreram e várias ficaram feridas no local onde se realizava a celebração judaica do Hanukkah.

Dois atiradores foram neutralizados e dois polícias ficaram feridos, acrescentam ainda os meios locais.

O primeiro-ministro australiano Anthony Albanese emitiu um comunicado, dizendo: «Temos conhecimento de uma situação de segurança ativa em Bondi. Pedimos às pessoas que se encontram nas proximidades que sigam as informações da polícia de NSW».

