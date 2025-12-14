MF Mundo
Dez mortos em tiroteio durante celebração judaica na Austrália
Dois atiradores foram neutralizados, segundo a imprensa local
De acordo com a imprensa australiana, ocorreu um tiroteio grave durante uma celebração judaica em Bondi Beach, este domingo. Pelo menos dez pessoas morreram e várias ficaram feridas no local onde se realizava a celebração judaica do Hanukkah.
Dois atiradores foram neutralizados e dois polícias ficaram feridos, acrescentam ainda os meios locais.
O primeiro-ministro australiano Anthony Albanese emitiu um comunicado, dizendo: «Temos conhecimento de uma situação de segurança ativa em Bondi. Pedimos às pessoas que se encontram nas proximidades que sigam as informações da polícia de NSW».
