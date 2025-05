Um atleta de 71 anos morreu, este sábado, quando disputava uma prova do Circuito Nacional de Trail Ultra, em Loriga, no concelho de Seia.

«Era um atleta da prova que se sentiu mal e acabou por ser declarado vítima mortal após paragem cardiorrespiratória» ao início da tarde, disse fonte do Comando Sub-regional das Beiras e Serra da Estrela à agência Lusa.

A prova foi suspensa devido «às condições meteorológicas adversas, com muita chuva, neve e nevoeiro» na Serra da Estrela.

No local estiveram treze operacionais, apoiados por cinco viaturas. O corpo do atleta foi transportado para o Instituto de Medicina Legal do hospital da Guarda.