A VCI do Porto encerra ao trânsito a partir da meia-noite desta quinta-feira, numa medida aplicada para ambos os sentidos, no troço entre os nós de S. Roque e do Mercado Abastecedor. A proibição de tráfego está prevista para o período entre a meia-noite e as 6h, pelo menos, até ao final de março.

No sentido Freixo-Arrábida, o trânsito vai seguir pela saída do nó de S. Roque/Campanhã. No sentido contrário, pelo nó do Mercado Abastecedor/Estádio.

Em causa a construção do viaduto pedonal entre o complexo cultural e empresarial. De acordo com a Câmara do Porto, a estrutura metálica vai contar com seis metros de largura e 48 de extensão, pesando cerca de 78 toneladas.

«A conclusão da construção da passagem superior pedonal está prevista para dia 20 de março, embora a área não esteja acessível ao público logo após a sua conclusão», esclarece o município.