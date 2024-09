Donald Trump, candidato republicano à presidência dos Estados Unidos (e ex-presidente entre 2016 e 2020) sofreu aquilo que parece ter sido uma nova tentativa de assassinato. A possibilidade foi admitida pelo FBI.

Tudo aconteceu neste domingo, quando Trump estava a jogar golfe em West Palm Beach, na Florida. Os agentes da autoridade disseram, durante uma conferência de imprensa à tarde, que o atirador se encontrava escondido em alguns arbustos junto à propriedade do campo de golfe.

Os agentes dos Serviços Secretos avistaram um cano de uma arma nos arbustos e atiraram contra o homem. Dispararam pelo menos quatro vezes. O atirador largou então a espingarda, duas mochilas e outros objetos e fugiu num carro Nissan preto. Uma testemunha viu o atirador e conseguiu tirar fotografias do carro e da matrícula.

O atirador foi visto a menos de 500 metros do local onde Trump estava a jogar, disse o Xerife do Condado de Palm Beach, Ric Bradshaw. As autoridades enviaram então um alerta às esquadras de todo o estado com as informações sobre o veículo, o que levou os delegados do xerife do condado vizinho de Martin a prender o suspeito mais tarde.

Bradshaw não identificou o suspeito nem deu detalhes sobre um possível motivo. A campanha de Trump havia dito anteriormente que este estava seguro. O próprio enviou um email aos seus apoiantes, através de uma newsletter: «Houve tiros na minha vizinhança, mas antes que os rumores comecem a ficar fora de controlo, queria que ouvissem isto primeiro: Estou seguro e bem!», escreveu.

Recorde-se que Trump foi atingido numa orelha recentemente, em outra tentativa de assassinato falhada. O atirador foi abatido.