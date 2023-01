A queda de um helicóptero, esta quarta-feira de manhã, em Brovary, na região de Kiev, fez, pelo menos, 18 mortos, entre os quais o ministro do Interior, Denis Monastyrsky, confirmou fonte do governo ucraniano. O acidente fez ainda 29 feridos, entre os quais 15 crianças.

Também o vice-ministro Yevhen Yenin e o secretário de Estado Yurii Lubkovych, que seguiam a bordo do helicóptero, morreram no acidente.

Para além dos três membros do governo, entre as vítimas mortais há ainda três crianças que estariam no jardim de infância junto ao qual caiu a aeronave. Em comunicado, o chefe da Polícia Nacional da Ucrânia, Ihor Klymenko, revelou ainda que nove das vítimas seguiam a bordo da aeronave.

A queda do helicóptero acontece três dias depois do ataque a Dnipro que fez 45 mortos, entre os quais seis crianças. Pelo menos 19 pessoas estão ainda desaparecidas.