Rússia anuncia cessar-fogo de três dias na guerra da Ucrânia

O presidente russo Vladimir Putin anunciou um cessar-fogo temporário na guerra da Ucrânia. O Kremlin declarou que o cessar-fogo decorrerá entre a manhã de 8 de maio e o dia 11 de maio, data que coincide com as celebrações da vitória no final da Segunda Guerra Mundial.

Putin declarou o cessar-fogo «com base em considerações humanitárias». «A Rússia acredita que a parte ucraniana deve seguir este exemplo. Em caso de violação do cessar-fogo pela parte ucraniana, as Forças Armadas da Federação Russa darão uma resposta adequada e eficaz», avisam os russos, em comunicado.

A Rússia lançou uma invasão em grande escala da Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022 e controla atualmente cerca de 20% do território ucraniano. Estima-se que centenas de milhares de pessoas tenham sido mortas ou feridas por ambos os lados desde 2022.