O ator norte-americano Val Kilmer morreu na terça-feira em Los Angeles aos 65 anos, confirmou a filha.

Segundo Mercedes Kilmer, que confirmou à agência Associated Press a morte do pai via email, Val Kilmer faleceu rodeado da sua família e amigos.

Protagonista de sucessos de bilheteira como “Top Gun”, “The Doors” e “Batman Forever”, Val Kilmer tinha sido diagnosticado com cancro na garganta em 2014 e conseguiu recuperar, mas morreu esta terça-feira em Los Angeles, em consequência de uma pneumonia.

«Portei-me mal. Comportei-me corajosamente. Para alguns, comportei-me de forma bizarra. Não nego nada disto e não me arrependo de nada, porque perdi e encontrei partes de mim que nunca soube que existiam», afirma no final de “Val”, o documentário de 2021 sobre a sua carreira. «E sinto-me abençoado», acrescentara.

Foi casado com Joanne Whalley, com quem teve dois filhos, Mercedes e Jack, antes de se divorciar. Namorou ainda com Cher e Cindy Crawford.