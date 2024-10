A tempestade Dana fez, pelo menos, 52 mortos em Espanha, além de dezenas de desaparecidos. Na última noite, em Valência, foram registados máximos de precipitação em 24 horas desde 11 de setembro de 1966.

Face às cheias repentinas e ao cenário de destruição, o governo espanhol criou uma comissão de crise, presidida pelo primeiro-ministro Pedro Sanchéz.

Em simultâneo, as autoridades desdobram-se em apelos para que as pessoas evitem situações de risco, permanecendo, se possível, no interior das residências.

Entretanto, mais de 50 voos foram desviados do aeroporto de Madrid e de Valência, uma vez que as condições adversas estão concentradas no nordeste e centro da Península Ibérica.

❌🚗No hay que salir a la carretera: no te pongas en peligro, porque en muchas zonas aunque no llueva hay acumulación de agua

🚒👮 Los servicios de emergencia necesitan los viales libres para trabajar La mayoría de las carreteras están cortadas o inundadas. Puedes consultarlas… — Emergències 112CV (@GVA112) October 30, 2024

No universo futebolístico, os clubes desdobram-se em publicações de pesar e de solidariedade.

Ademais, a visita do Valência aos madrilenos do Parla Escuela, da quinta divisão, a contar para a Taça do Rei, a princípio agendada para a noite desta quarta-feira, foi adiada para 6 de novembro.

Desde el FC Barcelona queremos expresar nuestro pésame a los familiares de las víctimas y nuestra solidaridad con las comarcas afectadas de Valencia y zonas de Albacete y Andalucía por el episodio de lluvias torrenciales. — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 30, 2024

De olho na tempestade Dana, Marcelo Rebelo de Sousa e Luís Montenegro, Presidente e primeiro-ministro de Portugal, respetivamente, já expressaram «o maior pesar pelo elevado número de vítimas das inundações».

«O Presidente da República enviou uma mensagem ao Rei Felipe [VI] de Espanha, exprimindo solidariedade e condolências pelas dramáticas inundações na zona de Valência que provocaram dezenas de mortos e muitos feridos», lê-se na nota publicada esta quarta-feira pela Presidência da República.