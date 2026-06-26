Os sismos que decorreram na Venezuela resultaram, até então, em mortes de 28 portugueses e lusodescendentes. Há ainda 85 portugueses e lusodescendentes incontactáveis ou desaparecidos.

O desastre que ocorreu no dia em que o país celebrava a Independência, recorde-se, foi derivado de dois sismos com magnitude acima de 7.

Foram registados, até ao momento, 920 vítimas mortais e cerca de três mil feridos. O anunciou foi dado por Jorge Rodriguez, presidente da Assembleia Nacional da Venezuela. O país sul-americano decretou, ainda, estado de emergência.

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