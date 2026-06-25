A Venezuela registou sismos de magnitude 7,5 e 7,2 na escala de Richter, na última noite, que causaram pelo menos 32 mortos e mais de 700 feridos.

«Neste momento, temos relatos de 32 mortes, sem incluir os números que o estado de La Guaira possa fornecer, e mais de 700 feridos que estamos a receber nas urgências dos hospitais públicos e centros de saúde privados», disse a presidente interina do país, Delcy Rodríguez, numa declaração transmitida pela emissora estatal Venezolana de Televisión.

A chefe de Estado admitiu que são esperadas mais vítimas mortais, à medida que decorrem os esforços de resgate e salvamento, após os sismos que aconteceram com apenas 39 segundos de intervalo, por volta das 23h00 (hora de Lisboa) de quarta-feira.

Delcy Rodríguez declarou estado de emergência e anunciou o encerramento do Aeroporto Internacional de Maiquetía, que serve Caracas - onde se registam muitos estragos materiais -, além de cancelar as aulas em todo o país durante vários dias.

O secretário de Estado das Comunidades, Emídio Sousa, afirmou que para já não há indicação de portugueses entre as vítimas, adiantando que o Governo está a acompanhar a situação.