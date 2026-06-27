O número de vítimas mortais face aos sismos que ocorreram na Venezuela continua a subir. Até ao momento, foram registados 36 portugueses e lusodescendentes entre os mortos.

O novo balanço foi divulgado este sábado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE). De acordo com a mesma fonte, estão ainda desaparecidos ou incontactáveis 91 portugueses ou lusodescendentes, 49 dos quais homens e 42 mulheres.

Dos 36 portugueses e lusodescendentes que perderam a vida, cinco são crianças e são 31 adultos, sendo que 29 são lusodescendentes, seis são portugueses e um tem nacionalidade portuguesa por casamento.

Os relatos recentemente confirmaram também que jovens jogadores venezuelanos estão entre os mortos. Yimvert Berroteran, que participou no Campeonato do Mundo Sub-17 em Doha, que Portugal venceu, é uma das vítimas.

A última atualização oficial aponta para, no geral, 929 mortos e 3360 feridos.

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