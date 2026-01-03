O Governo da Venezuela denunciou, este sábado, uma «gravíssima agressão militar» após as explosões que abalaram a capital Caracas durante a noite. Um oficial norte-americano já confirmou à agência Reuters, embora sob anonimato, um ataque dos Estados Unidos.

LEIA MAIS NA CNN PORTUGAL

O Presidente Nicolás Maduro decretou o estado de emergência e apelou a «todas as forças sociais e políticas do país para ativarem os planos de mobilização». O Governo da Venezuela, em comunicado, convocou os seus apoiantes a irem para as ruas. «Povo às ruas!», refere-se na declaração. Caracas anunciou também que irá denunciar nas Nações Unidas a «gravíssima agressão militar» dos EUA no país.

Para já, desconhece-se a existência de vítimas, mas o presidente dos EUA, Donald Trump, revelou que Nicolás Maduro e a mulher foram capturados e retirados da Venezuela.