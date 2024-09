A Câmara Municipal de Matosinhos anunciou, esta sexta-feira, que o viaduto sobre a autoestrada A28 que ligará Matosinhos à Senhora da Hora será batizado com o nome de Vítor Oliveira. O viaduto é inaugurado este sábado, às 11h.

«A estrutura do viaduto foi colocada no local no dia 31 de maio deste ano, dando finalmente resposta a uma obra prometida pelo Município há mais de uma década e que chegou a arrancar em 2021, tendo sido suspensa no mesmo ano devido a um diferendo com a IP [Infraestruturas de Portugal] por causa do projeto», destacou a autarquia em nota enviada à Lusa.

De recordar que o treinador Vítor Oliveira, natural de Matosinhos e falecido em 2020, teve uma vasta carreira e foi uma das mais ilustres personalidades do futebol português

Ao longo da carreira, o técnico português ficou conhecido como o “rei das subidas”, depois de garantir 11 (!) promoções à Liga: Paços de Ferreira (1991 e 2019), Académica (1997), União de Leiria (1998), Belenenses (1999), Leixões (2007)), Arouca (2013), Moreirense (2014), União da Madeira (2015), Desportivo de Chaves (2016) e Portimonense (2017).

Ao longo da carreira orientou vários clubes, entre eles o Famalicão, Portimonense, Maia, Paços de Ferreira, Gil Vicente, Vitória de Guimarães, Académica, União de Leiria, Sporting de Braga, Belenenses, Rio Ave, Moreirense, Leixões, Trofense, Desportivo das Aves, Arouca, União da Madeira, Desportivo de Chaves e Paços de Ferreira.

Como jogador vestiu a camisola do Leixões, Paredes, Famalicão, Sporting de Espinho, Sporting de Braga e Portimonense.