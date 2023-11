A conferência de tecnologia e inovação Web Summit, que decorre em Lisboa entre segunda-feira e quinta-feira, vai provocar condicionamentos de trânsito, sobretudo em artérias da freguesia do Parque das Nações, avisou hoje a Polícia de Segurança Pública (PSP).

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa indicou que os condicionamentos relacionados com o evento, realizado no pavilhão Altice Arena e nos espaços da FIL - Feira Internacional de Lisboa, no Parque das Nações, começaram em 31 de outubro e irão prologar-se até 21 de novembro.

A PSP irá realizar o policiamento do evento.

Durante os quatro dias da Web Summit, haverá encerramento da circulação em toda a Alameda dos Oceanos (condicionada a veículos de emergência no sentido norte/sul entre a Rotunda dos Vice-Reis e a Rua Mar da China) e na Avenida do Índico entre a Alameda dos Oceanos e a Avenida Dom João II, onde será garantido o acesso ao parque e a operações de cargas e descargas.

Nesses dias, também a Rua do Bojador estará fechada à circulação no troço entre a Rotunda do Bojador e a Alameda dos Oceanos, e a Avenida da Boa Esperança estará condicionada à circulação entre a rotunda dos Vice-Reis e Hotel Myriad, sendo apenas possível a circulação de viaturas autorizadas.

A polícia registou já dois períodos de constrangimentos na circulação rodoviária, inicialmente de 31 de outubro a 08 de novembro.

Entre esta quinta e hoje, a PSP está a encerrar o trânsito na Alameda dos Oceanos, no sentido sul/norte, entre a cancela de acesso à ZAC e a Rotunda dos Vice-Reis; na Rua do Bojador entre a Rotunda do Bojador e a Alameda dos Oceanos; e na Avenida do Atlântico.

«Entre os dias 17 e 21 de novembro, gradualmente, todas as vias serão reabertas e repostas», refere a nota.

No âmbito da realização da cimeira tecnológica, a PSP aconselhou os cidadãos a privilegiarem a utilização de transportes públicos. Se estacionarem na via pública, devem verificar se deixaram o veículo de forma a permitir a circulação rodoviária dos outros, se o deixaram trancado e se não há valores à vista no seu interior.

«Não ostente ou transporte objetos valiosos, bem como quantias monetárias elevadas; se transportar mochilas ou malas, mantenha-as sempre fechadas e junto à parte frontal do corpo; e acate com total disponibilidade as ordens dos polícias. Seja um órgão facilitador da ação policial e não comprometa a sua segurança e a dos outros cidadãos», indicou a PSP, pedindo ainda aos participantes no evento que consultem a lista de objetos proibidos, através da aplicação Web Summit.

Se houver necessidade de intervenção policial, os cidadãos devem pedir ajuda através do número de telefone de emergência 112 ou do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP: 217654242.