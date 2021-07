Raquel Jacob partilhou o vídeo do original pedido de casamento de José Sá nas redes sociais.

A modelo e atriz mostrou como a festa do seu 31.º aniversário, que juntou um grupo de amigos, terminou em surpresa, com o pedido de casamento do internacional português, que representou na última época o Olympiakos, da Grécia.

«Eu disse Sim», revelou Raquel, que vai dar o nó com o seu namorado de longa data.