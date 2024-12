Anatoliy Trubin, guarda-redes do Benfica, casou-se em plena época natalícia.

O guardião ucraniano deu o nó com a companheira Maryna na passada terça-feira e o casal partilhou, nas redes sociais, alguns registos fotográficos da cerimónia.

Refira-se que, na Ucrânia, o Natal celebra-se no início de janeiro, mas no ano passado, pela primeira vez, foi festejado a 25 de dezembro.

Benfica & Ukraine GK Anatoliy Trubin got married to his wife Maryna yesterday 👰🏻💍🤵🏻‍♂️ pic.twitter.com/1yRQWgqCVx