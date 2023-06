O antigo internacional brasileiro Adriano Imperador ia comentar a final da Liga dos Campeões este sábado, para a ESPN, mas desapareceu e perdeu o voo para Istambul, palco do encontro.

Adriano tinha voo marcado para esta sexta-feira, contudo, segundo o «Extra», da Globo, deixou toda a equipa à espera no aeroporto, sem o conseguir localizar.

Ainda assim, o antigo avançado do Inter de Milão foi visto na noite anterior em três festas no Rio de Janeiro. De acordo com a publicação, o Imperador esteve a divertir-se na Barra da Tijuca, tal como comprovam os registos da página de Instagram «Condomínio da MFifi». Além disso, esteve presente no Prainha Beach Club, na Vila da Penha, tendo ainda aproveitado para dar um salto à festa de Luizinho Guimarães, filho de um antigo Oficial das Forças Armadas, na Vila Isabel.

O Imperador não apresentou qualquer justificação para falhar o compromisso com o canal televisivo, para o qual iria trabalhar ao lado de outras figuras do Inter, finalista da edição da Champions deste ano, diante do Manchester City.