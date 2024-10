Alexandra Ianculescu chegou a participar nos Jogos Olímpicos de Inverno 2018 e ainda tem como meta chegar a Los Angeles 2028. Pelo meio da sua carreira desportiva, em 2021, decidiu criar uma conta no OnlyFans, plataforma de conteúdos para adultos, estando a causar grande impacto nas redes sociais.

No Instagram, no passado dia 25 de setembro, a atleta, patinadora de velocidade, explicou essa decisão - perante questões de muitos - e confessou que, ao fim do primeiro mês de criação, a «vida mudou completamente para melhor».

«Em 2021, decidi abrir esta conta porque estava sempre a receber muitos gostos nas minhas fotografias de biquíni. As pessoas estavam a sugerir que as vendesse nesta plataforma. Achei que ia ter piada. Não queria ser vista como alguém conhecida por vender “fotografias de biquíni”, tendo em conta que me esforcei tanto como atleta, trabalhei arduamente na minha educação, falo várias línguas e adoro a imagem de mim própria que criei e respeito, Mas a verdade é que a minha vida mudou completamente para melhor depois do meu primeiro mês lá», escreveu no Instagram.

«Porquê OnlyFans? A questão é que o mundo vai sempre julgar-nos, independentemente do que fizermos. Independentemente do tema, somos demasiado grandes ou demasiado pequenos, demasiado gordos ou demasiado magros, demasiado estranhos ou aborrecidos. Felizmente, descobri desde muito jovem que vou sempre fazer as coisas à minha maneira», acrescentou a patinadora canadiana, de origem romena.

Segundo a mesma, com a criação desta plataforma conseguiu melhorar as suas condições para praticar desporto. «Agora desfruto de treinar a tempo inteiro, comprar todo o equipamento de que preciso, as minhas bicicletas de sonho, poupar para outros objetivos na vida e poder desfrutar de uma forma em que não tenho de sacrificar a minha vida desportiva para ter três empregos a tempo parcial».

Alexandra espera conseguir uma medalha nos Jogos Olímpicos de 2028.