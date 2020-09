Anamaria Prodan é uma mulher de negócios no mundo do futebol. Romena, de 47 anos, ostenta um currículo capaz de fazer inveja a muitos empresários e dirigentes de clubes.

Foi diretora em clubes como o Gloria Bistrita e o FC Concordia Chianjna, chegou a ser presidente do Universitatea Cluj, e deu cartas como apresentadora de televisão e modelo.

Agora, é uma bem sucedida agente de jogadores, tendo sido considerada a empresária do ano na Roménia durante vários anos consecutivos. Em 2016, por exemplo, intermediou o maior negócio da história do futebol do país do Cárpatos: a transferência do internacional romeno Nicolae Stanciu do Steaua Bucareste para o Anderlecht por cerca de 10 milhões de euros.

Uma mulher poderosa num mundo dominado por homens.