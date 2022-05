É um dos temas quentes do momento nos tablóides ingleses. O internacional inglês Andy Carroll fotografado numa cama com uma mulher após a despedida de solteiro no Dubai a duas semanas de dar o nó com Billi Mucklow.

As imagens comprometedoras do jogador do West Bromwich Albion vieram a público nesta semana e podem representar sarilhos para a relação que mantém com a namorada de longa data e mãe dos seus dois filhos.

Tomorrow's front page: Footie star Andy Carroll passes out with a blonde after a day of partying - two weeks before his wedding to reality TV's Billi Mucklow https://t.co/yfCvaZ4dml pic.twitter.com/2KmcyBPszn — The Sun (@TheSun) May 26, 2022

Taylor Jane Wilkey, a mulher que surge ao lado de Andy Carroll, que parece estar a dormir profundamente, é administradora de um bar de um hotel no Dubai e já veio a publico dizer que nada aconteceu e que tudo não passou de uma brincadeira. «Eu não dormi com ele. (...) Foi um dia inteiro sempre a beber. Estávamos todos bêbedos. Quando voltámos à suite do hotel do Andy pusemos alguma música, ele foi para a cama e adormeceu. A fotografia que tirei foi uma brincadeira. Não aconteceu nada de sexual. Apenas nos divertimos», declarou ao The Sun.

Para além da fotografia na cama com Andy Carroll, Taylor Jane Wilkey tirou outra na qual surge com um robe personalizado do futebolista vestido.