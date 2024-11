Jorgelina Cardoso, mulher de Ángel Di María, utilizou as redes sociais neste domingo para fazer um elogio público ao seu marido. Através do Instagram, publicou uma imagem do extremo argentino acompanhada de uma longa descrição.

Dizendo que a história de Di María envia «uma mensagem de perserverança e luta a cada menino ou menina», Jorgelina mostra orgulho no marido.

«Já não encontro palavras para te elogiar. Estou convencida de que usaste cada pedra que te foram atirando para conseguires construir o muro em que te converteste. Aguentei mil e uma vezes para que as más energias não fossem atrás de ti, quis que me atingissem a mim. E hoje enche-me de orgulho ver tudo o que construiste, enche-me de orgulho saber que envias uma mensagem de perseverança e luta a cada menina ou menino que te vê como um exemplo. Sei que chegas até eles», escreveu.

Jorgelina Cardoso destacou ainda as escolhas de Di María ao longo da carreira, dizendo que este rejeitou ir para a Arábia Saudita e China.

«Sou muito feliz por ver-te feliz com as minhas filhas, e elas com muita honra carregam o teu nome, adoram-te e idolatram-te. Obrigada por nos dares tantas alegrias, dentro e fora de campo. Não sei o que fiz noutra vida para ter tamanho troféu em casa. A única coisa que sei é que este troféu é para ser defendido com capa e espada. Há uns anos podias ter ido para a China, depois para a Arábia Saudita, mas sempre escolheste com o coração. E eu cá estou e estarei sempre, ao teu lado, onde o teu coração me levar. Amo-te com todas as minhas forças», completou.

O próprio futebolista respondeu à publicação, com mais juras de amor.

«A minha vida inteira são vocês, e sem vocês não seria nada. Esta construção foi algo que fizemos juntos, tal como cada momento das nossas vidas. Obrigado por me acompanhares em cada decisão, por me apoiares em cada momento e por te colocares à minha frente quando mais precisei. Como sempre te disse, 'és tudo o que há de bom na minha vida'. Amo-te muito», escreveu.