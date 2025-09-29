Bad Bunny vai atuar no tradicional espetáculo de intervalo do próximo Super Bowl, em fevereiro de 2026, anunciou a organização da NFL.

O porto-riquenho, que em maio de 2026 vai dar dois concertos no Estádio da Luz, é o artista mais nomeado dos Grammys Latinos.

Este ano, recorde-se, o rapper norte-americano Kendrick Lamar foi o protagonista do espetáculo de intervalo na final do futebol americano.

O Super Bowl do próximo ano vai acontecer no dia 8 de fevereiro em Santa Clara, na Califórnia.