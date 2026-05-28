As duas noites de concerto de Bad Bunny no Estádio da Luz trouxeram até ao recinto diversos craques, ainda no ativo ou já retirados dos relvados.

Na primeira noite, Ruben Amorim e João Félix foram os «cabeças de cartaz», sendo que na segunda noite foi a vez de João Moutinho, Pizzi, Adrien Silva e Ricardo Pereira assistirem ao espetáculo, assim como Diogo Dalot, que trouxe até Lisboa os colegas de equipa no Manchester United, Lisandro Martínez e Sesko.

Pedro Gonçalves também marcou presença no Estádio da Luz, acompanhado pela namorada.

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