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Há 30 min
FOTOS: os craques que assistiram ao concerto de Bad Bunny na Luz
Ruben Amorim, João Félix e Diogo Dalot são apenas alguns dos nomes que marcaram presença nas duas noites de espetáculo
DIM
Ruben Amorim, João Félix e Diogo Dalot são apenas alguns dos nomes que marcaram presença nas duas noites de espetáculo
DIM
As duas noites de concerto de Bad Bunny no Estádio da Luz trouxeram até ao recinto diversos craques, ainda no ativo ou já retirados dos relvados.
Na primeira noite, Ruben Amorim e João Félix foram os «cabeças de cartaz», sendo que na segunda noite foi a vez de João Moutinho, Pizzi, Adrien Silva e Ricardo Pereira assistirem ao espetáculo, assim como Diogo Dalot, que trouxe até Lisboa os colegas de equipa no Manchester United, Lisandro Martínez e Sesko.
Pedro Gonçalves também marcou presença no Estádio da Luz, acompanhado pela namorada.
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