Dias depois de ter ficado claro que está indisponível para treinar o Benfica, Ruben Amorim esteve no Estádio da Luz.

O treinador e ex-futebolista dos encarnados esteve no primeiro de dois concertos dados pelo artista porto-riquenho Bad Bunny no recinto dos encarnados.

Amorim esteve acompanhado de Nuno Gomes, com quem jogou no Benfica, de Tiago Ribeiro, irmão do antigo avançado, do apresentador e diretor da SIC Daniel Oliveira (que publicou a fotografia acima) e de um outro amigo.

A publicação gerou muitos comentários de adeptos e famosos benfiquistas que pediram que Ruben Amorim não saísse do Estádio da Luz.