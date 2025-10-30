Aos 18 anos, Lamine Yamal já é o rosto, não do futuro, mas do presente do Barcelona. Agora, o jovem blaugrana é também o novo dono de uma das casas mais famosas da Catalunha.

Segundo o El Periódico e o El País, o jovem craque decidiu mudar-se para a mansão que pertenceu a Gerard Piqué e Shakira, em Esplugues de Llobregat, depois de um susto com uma tentativa de invasão à sua antiga residência.

De acordo com o podcast Las Mamarazzis, Yamal vivia com o primo Moha num apartamento quando, há poucos dias, chamou a polícia ao suspeitar que alguém tentava entrar em casa. A situação acabou por se revelar um falso alarme, mas foi suficiente para o internacional espanhol optar por reforçar a segurança e trocar de morada.

«Houve um incidente em que Lamine sentiu que alguém poderia invadir a casa. A pessoa não tinha intenção de roubá-lo, mas isso foi a gota d’água», explicaram as apresentadoras Laura Fa e Lorena Vázquez.

A propriedade, avaliada em cerca de 11 milhões de euros, foi construída em 2012 e é uma das mais luxuosas da área metropolitana de Barcelona. Conta com três edifícios, 12 quartos, court de ténis, piscinas interna e externa, além de um estúdio de gravação, herança dos tempos em que Shakira usava o espaço para compor e gravar músicas.

Fontes próximas ao jogador garantem que Yamal está «encantado com o novo lar», embora os vizinhos temam que «as festas sejam mais frequentes», uma brincadeira lançada pelo podcast catalão.

O Barcelona não perdeu tempo e ativou o seu protocolo de segurança. O chefe da segurança do clube já visitou a nova mansão e recomendou medidas preventivas adicionais. Além disso, o jovem craque terá cancelado um contrato publicitário com uma plataforma de streaming a pedido do clube, que lhe pediu maior discrição neste momento.

Yamal planeia ainda investir uma quantia significativa em obras para transformar o espaço num centro pessoal de treinos, com ginásio, fisioterapia e área de lazer para familiares e amigos.