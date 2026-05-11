Na tarde de domingo, o quarto “round” da final da Liga feminina de basquetebol – entre Benfica e Quinta dos Lombos – ficou marcado por um momento de tensão entre adeptos do Benfica e Rita Pereira. Por norma convidada a assistir aos jogos nos sofás do patrocinador da prova, a atriz manifestou-se a favor do Quinta dos Lombos, onde fez formação.

Uma vez que Rita Pereira foi insultada e visada por adeptos do Benfica, importa recordar as palavras da “influencer”.

«Eu vou estar calada pelo menos cinco dias antes do jogo, porque eu vou gritar tanto…E não há desportivismo, não há silêncio, não há respeito. Eu sou a pessoa que grita contra os árbitros e a favor dos jogadores. Só não posso levar os meus filhos, porque eles não estão habituados a ver a mãe a dizer asneiras», disse Rita Pereira a 26 de abril durante uma gala promovida pela federação de basquetebol, em Lisboa.

No campo, no domingo, o Quinta dos Lombos venceu por 73-59, empatando a eliminatória (2-2) e forçando o quinto jogo. A “finalíssima” está agendada para Carcavelos, na quinta-feira (21h). O Benfica é bicampeão em título, enquanto o Lombos não conquista a prova desde 2014.