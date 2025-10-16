MF Social
Angel Reese e Sunisa Lee tornaram-se as primeiras atletas profissionais a desfilar no Victoria's Secret Fashion Show.
A basquetebolista e a ginasta, de 23 e 22 anos respetivamente, subiram a palco e fizeram história no espetáculo de moda, esta quinta-feira. Angel Reese atua pelas Chigago Sky, da liga norte-americana de basquetebol, enquanto que Sunisa Lee é campeã olímpica e integrou a equipa dos Estados Unidos que conquistou o «ouro» nos Jogos Olímpicos de 2020.
As duas atletas juntaram-se a algumas das caras mais conhecidas da Victoria's Secret, como Adriana Lima, Alessandra Ambrosio ou Candice Swanepoel.
Assista aqui ao desfile de ambas:
