O casamento de Ana Ivanovic e Bastian Schweinsteiger terá acabado. Segundo o Bild, a antiga estrela do ténis avançou com o processo de divórcio do antigo internacional alemão em novembro.

O casal estava casado há nove anos, mas os rumores sobre uma alegada crise na relação duravam há já alguns meses. No verão, Schweinsteiger tinha sido apanhado de mãos dadas com outra mulher, em Maiorca. A última vez que a ex-tenista e o antigo médio de Bayern Munique e Manchester United surgiram juntos em público foi em setembro passado, num torneio de ténis disputado em Berlim.

Ana Ivanovic, de 38 anos, e Bastian Schweinsteiger, de 41, têm três filhos, o mais novo nascido em 2023.