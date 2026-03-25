Velhas glórias do Benfica reuniram-se nesta terça-feira para um jantar repleto de nostalgia. Um sentimento partilhado, certamente, tanto pelos integrantes da reunião como pelos adeptos benfiquistas.

Artur Moraes partilhou uma fotografia num restaurante em Lisboa juntamente com antigos colegas de equipa do Benfica. Jardel, Javier Saviola, André Almeida, Ljubomir Fejsa, Nicolás Gaitán e Eliseu responderam à convocatória.

Todos eles jogaram na Luz, grosso modo, na década de 2010, repleta de vitórias no relvado. Só em campeonatos nacionais, esta fotografia junta... 24 troféus. Só Jardel, Fejsa e André Almeida venceram cinco, respetivamente.

Já nenhum dos elementos na fotografia está no ativo. Ora veja: