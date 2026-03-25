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Há 1h e 3min
Artur Moraes partilha fotografia nostálgica para os benfiquistas
Só nesta imagem estão 24 campeonatos nacionais
DS
Só nesta imagem estão 24 campeonatos nacionais
DS
Velhas glórias do Benfica reuniram-se nesta terça-feira para um jantar repleto de nostalgia. Um sentimento partilhado, certamente, tanto pelos integrantes da reunião como pelos adeptos benfiquistas.
Artur Moraes partilhou uma fotografia num restaurante em Lisboa juntamente com antigos colegas de equipa do Benfica. Jardel, Javier Saviola, André Almeida, Ljubomir Fejsa, Nicolás Gaitán e Eliseu responderam à convocatória.
Todos eles jogaram na Luz, grosso modo, na década de 2010, repleta de vitórias no relvado. Só em campeonatos nacionais, esta fotografia junta... 24 troféus. Só Jardel, Fejsa e André Almeida venceram cinco, respetivamente.
Já nenhum dos elementos na fotografia está no ativo. Ora veja:
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