Brenda Mattar, ex-mulher de Luisão, recorreu às redes sociais para pedir ajuda depois de ter sido assaltada à porta do El Corte Inglés, em Lisboa.

«Gente, acabei de ser assaltada em Lisboa, em frente ao El Corte Inglés. Levaram do meu carro uma bolsa da minha filha e um tablet que estavam no banco - o tablet estava debaixo do banco. O carro não foi vandalizado, nem teve vidros quebrados. Alguém me pode dar orientações sobre o que devo fazer agora?», escreveu a antiga companheira do antigo capitão do Benfica numa story do Instagram.

Um pedido de ajuda que acabou por ter muitas respostas, boa parte delas a aconselhar uma participação junto da polícia.

«Obrigado pelas inúmeras mensagens de apoio e informações. Estou a fazer a queixa…acho que infelizmente não seria possível recuperar. Vamos ver. Enfim, uma noite triste – mas agradeço por terem sido apenas bens materiais. Obrigada a esta rede de amigos aqui. E sigo com o pensamento positivo. Pelo menos a bolsa da minha filha, que era uma prensa especial, gostaria muito de encontrar», escreveu depois Brenda Mattar.