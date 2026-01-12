MF Social
Filho de Fejsa festeja o nono aniversário à Benfica
O tema da festa foi o antigo clube do pai (e atual do filho)
Ljubomir Fejsa, que representou o Benfica entre 2013 e 2019, provou que os encarnados continuam bem presentes na vida do ex-futebolista. Ora, o filho, Mateo, celebrou o nono aniversário... à Benfica.
O tema da festa foi claramente futebol. Porém, no que toca ao bolo e até à roupa usada, a escolha foi o Benfica. O filho de Fejsa joga, inclusive, nas camadas jovens dos encarnados. Está, portanto, a seguir os passos do pai.
Fejsa fez mais de 170 jogos pelo Benfica. Em termos de títulos, o internacional sérvio conquistou cinco Ligas, três Supertaças e duas Taças de Portugal.
