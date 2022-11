Bruna Luís, mulher de Florentino Luís, vibrou com um meme em que o marido aparece de vassoura na mão, em ambiente de Liga dos Campeões, a dar conta que o médio do Benfica foi o jogador com mais interceções na fase de grupos, com um total de 19 recuperações de bola.

O referido meme vem acompanhado com o título «Tino varre tudo», pormenor que agradou à mulher do jovem médio. «Vou imprimir a foto e pôr no frigorífico para ele ganhar motivação e varrer a casa», escreveu Bruna Luís no Twitter.