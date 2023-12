Alejandro Grimaldo aproveitou a paragem competitiva na Alemanha para matar saudades do Benfica.

O lateral-esquerdo espanhol assistiu ao jogo dos encarnados com o Famalicão e depois aproveitou para conhecer o Nunca, novo restaurante de André Almeida, de quem foi companheiro de equipa em todas as oito épocas em que esteve no futebol português.

Grimaldo partilhou uma fotografia na qual juntou amigos e também o agora empresário da restauração e também Chiquinho, Gonçalo Guedes, Rafa e também Manuel Fernandes, ex-jogador do Benfica.

«Tinha muitas saudades de estar com a minha família do Benfica», escreveu o jogador que trocou os encarnados pelo Bayer Leverkusen no verão passado.