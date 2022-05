O guarda-redes do Benfica, Odysseas Vlachodimos, anunciou o nascimento do filho Leandros, numa publicação no Instagram.

O futebolista grego partilhou uma fotografia ao lado do bebé e da companheira, ainda no hospital. Vlachodimos, note-se, é também pai de Amélia, que nasceu em setembro de 2020.

Esta noite, o Benfica joga em Paços de Ferreira e encerra a temporada 2021/22, mas o guardião já nem foi convocado, por opção de Nélson Varíssimo, à semelhança de outros elementos do plantel principal, como Grimaldo, Otamendi, Radonjic, Seferovic, Darwin.