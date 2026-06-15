Vangelis Pavlidis e a mulher, Marianna Solkidou, casaram-se este domingo, em Halkidiki, no norte da Grécia.
A cerimónia ficou marcada por muita festa, diversos vídeos e fotografias, assim como uma versão diferente do avançado do Benfica, que aproveitou para mostrar os seus dotes na pista de dança. De forma bastante descontraída, Pavlidis foi o centro das atenções durante alguns momentos e quis partilhá-lo com os seguidores nas redes sociais.
Entre as centenas de convidados, destaque para a presença de alguns colegas de seleção, entre eles o sportinguista Giorgios Vagiannidis.
Confira aqui o momento: