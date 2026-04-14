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Há 2h e 33min
FOTOS: Enzo Barrenechea anuncia que vai ser pai pela primeira vez
Médio argentino partilhou fotos com a mulher e a ecografia do pequeno Giovanni
DIM
Médio argentino partilhou fotos com a mulher e a ecografia do pequeno Giovanni
DIM
Enzo Barrenechea vai ser pai pela primeira vez e decidiu partilhar o momento com os seguidores, através das redes sociais.
Ao lado da mulher e com imagens de uma ecografia do pequeno Giovanni, o médio argentino deixou uma mensagem especial, garantindo que a vida de ambos muda para sempre. «Giovanni, os pais já estão a contar os dias para te conhecer», pode ler-se.
Na mesma publicação, foram muitos os jogadores do Benfica que reagiram, como Prestianni, Schjelderup ou Anísio Cabral, mas também nomes como Paulo Dybala, ou Morgan Rogers.
CONFIRA AQUI A GALERIA ASSOCIADA AO ARTIGO.
Veja aqui a publicação de Enzo Barrenechea:
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