Enzo Barrenechea vai ser pai pela primeira vez e decidiu partilhar o momento com os seguidores, através das redes sociais.

Ao lado da mulher e com imagens de uma ecografia do pequeno Giovanni, o médio argentino deixou uma mensagem especial, garantindo que a vida de ambos muda para sempre. «Giovanni, os pais já estão a contar os dias para te conhecer», pode ler-se.

Na mesma publicação, foram muitos os jogadores do Benfica que reagiram, como Prestianni, Schjelderup ou Anísio Cabral, mas também nomes como Paulo Dybala, ou Morgan Rogers.

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