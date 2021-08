Amina Seferovic, mulher do avançado do Benfica, partilhou nas suas redes sociais o nascimento de Zayn, um rapagão com mais de quatro quilos «de pura magia».



Seferovic ainda se encontra a recuperar de lesão e terá certamente tempo para usufruir da melhor sensação do mundo: ser pai.



Haris e Amina já eram pais de uma menina de dois anos.