MF Social
Há 35 min
Mourinho celebra aniversário do filho: «Dia mágico, amo-te meu miúdo»
Treinador do Benfica recorreu às redes sociais para recordar três momentos partilhados com José Faria
Treinador do Benfica recorreu às redes sociais para recordar três momentos partilhados com José Faria
Horas após o nulo em Tondela, em duelo da 20.ª jornada da Liga, José Mourinho recorreu às redes sociais para assinalar o 26.º aniversário do filho – José Mário Faria Mourinho Félix.
«Dia mágico. Amo-te meu miúdo, meu homem», escreveu o treinador do Benfica.
Nascido quando o pai era treinador adjunto no Barcelona, José Faria foi guarda-redes na formação de Inter, Canillas e Fulham, encerrando o capítulo futebolístico em 2018.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS