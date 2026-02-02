Horas após o nulo em Tondela, em duelo da 20.ª jornada da Liga, José Mourinho recorreu às redes sociais para assinalar o 26.º aniversário do filho – José Mário Faria Mourinho Félix.

«Dia mágico. Amo-te meu miúdo, meu homem», escreveu o treinador do Benfica.

Nascido quando o pai era treinador adjunto no Barcelona, José Faria foi guarda-redes na formação de Inter, Canillas e Fulham, encerrando o capítulo futebolístico em 2018.