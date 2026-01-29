MF Social
VÍDEO: mulher de Trubin mostra como viu o golo da bancada
Momento de glória do ucraniano foi captado pela companheira
Quando Anatoliy Trubin começou a correr em direção à área do Real Madrid, a mulher do guarda-redes ucraniano pegou no telemóvel para gravar o momento.
Fredrik Aursnes bateu o livre e Trubin cabeceou para o golo decisivo nas contas do Benfica na Champions. Seguiram-se momentos de loucura no relvado e nas bancadas. No meio disto, Trubin não esqueceu a família e fez o gesto de um coração para a mulher, que captou tudo.
