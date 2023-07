O casamento do futebolista português Bernardo Silva com Inês Degener Tomaz, a 1 de julho, teve um cariz solidário, com o casal a renunciar aos presentes, pedindo aos convidados a entrega de donativos a duas associações.

A revelação foi feita esta quarta-feira por Catarina Furtado, fundadora da Corações com Coroa, associação que surgiu em 2012 e que tem estatuto de Organização Não Governamental para o Desenvolvimento (ONGD) desde 2013 e que foi uma das duas contempladas.

«Desejo as maiores felicidades ao Bernardo Silva e à Inês Degener Tomaz por todas as razões e também porque escolheram transformar o dia especial do seu casamento numa ação de solidariedade: renunciaram os presentes e pediram aos seus convidados para entregarem um donativo a duas associações, uma delas a Corações com Coroa», pode ler-se, na publicação de Catarina Furtado, através da rede social Instagram.

A Corações com Coroa, como consta na sua apresentação, atua em defesa dos direitos humanos e com objetivos solidários, de igualdade de género e de ajuda a pessoas em situações de vulnerabilidade, risco ou pobreza.