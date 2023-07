Um dos pontos altos do casamento de Bernardo Silva com Inês Degener Tomaz, este sábado, no Douro, foi o momento em que o internacional português se juntou a António Zambujo para cantar o tema «Eu já não sei».

Perante a plateia composta pelos convidados, alguns deles de luxo, e ao lado da irmã, o jogador do Manchester City mostrou conhecer a letra e acompanhou os acordes da guitarra do cantor, com os olhos sempre postos na esposa. Será que desafinou?

O momento foi partilhado nas redes sociais por Inês Degener Tomaz.