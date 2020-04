«O inexplicável não se explica, vive-se.»

Foi assim que a mãe de Neymar anunciou o namoro com Tiago Ramos, jovem 30 anos mais novo do que Nadine Gonçalves.

A revelação surgiu nas redes sociais da mulher de 52 anos e recebeu a bênção do craque do Paris Saint-Germain e da seleção brasileira.

«Seja feliz mãe, amo-te», escreveu Neymar. O pai do avançado também comentou a publicação, com emojis, como que a congratular o romance da ex-mulher com o gamer.