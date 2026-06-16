Enquanto aguarda pela estreia no Mundial 2026, Neymar continua a somar motivos para sorrir fora das quatro linhas. O internacional brasileiro e Bruna Biancardi anunciaram que estão à espera de mais uma filha, a terceira do casal.

A revelação foi feita através de um vídeo partilhado nas redes sociais e no canal de YouTube de Bruna Biancardi. Num ambiente familiar, com a participação de Davi Lucca, de 14 anos, Mavie, de dois, e Mel, de 11 meses, a família descobriu o sexo do bebé através de uma divertida dinâmica com cobertura de bolo.

Quando perceberam que a cor era rosa, confirmou-se que Neymar vai voltar a ser pai de uma menina. A reação do jogador arrancou sorrisos aos presentes.

«Vou enlouquecer», atirou inicialmente, antes de brincar com a predominância feminina na família: «Vou montar uma banda. A partir de hoje vão ser as Spice Girls».

Com a chegada da bebé, Neymar passará a ser pai de cinco filhos. Além de Davi Lucca, fruto de uma relação anterior, o avançado do Santos é pai de Mavie e Mel, com Bruna Biancardi, e de Helena, de um ano, filha da modelo Amanda Kimberlly.

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