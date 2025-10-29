Abel Ferreira continua a colecionar reconhecimento no Brasil. O treinador português do Palmeiras foi distinguido com o Prémio Bandeirante 2025, na categoria de «Desporto», atribuído pelo Rotary Club de São Paulo - Jardim das Bandeiras, uma das instituições mais antigas e prestigiadas da cidade brasileira.

O galardão, entregue anualmente desde 2011, distingue personalidades que se destacam em áreas como o Desporto, a Educação, a Saúde e o Empresariado, premiando figuras de mérito e exemplo público.

O prémio surge numa semana simbólica: Abel completa esta quinta-feira, 30 de outubro de 2025, cinco anos desde que chegou ao Brasil, tornando-se o treinador mais titulado da história do Palmeiras, com dez troféus conquistados.

Por motivos profissionais, o jogo da segunda mão das meias-finais da Taça Libertadores frente à LDU Quito, do Ecuador, o técnico não pôde comparecer à cerimónia, sendo representado pela esposa, Ana Xavier. No entanto, o técnico natural de Penafiel fez questão de deixar uma mensagem de agradecimento aos presentes.

O «Prémio Bandeirante» reconhece «profissionais comprometidos com o desenvolvimento da sociedade, que inspiram e servem de modelo de ética e dedicação» que, para muitos, definem também a filosofia de Abel Ferreira desde que ingressou no clube paulista em 2020.

Desde então, o treinador português construiu um legado inédito no Palmeiras: venceu duas Taças Libertadores, dois Campeonatos brasileiros, duas Supertaças Sul-Americanas, uma Taça do Brasil, uma Supertaça brasileira e duas edições do Campeonato Paulista, tornando-se o treinador mais vitorioso da história do clube.

Com esta distinção, Abel soma o 19.º prémio individual desde que chegou ao Brasil, um percurso que inclui galardões como o Melhor Treinador da América (atribuído pelo jornal El País em 2021), as Quinas de Ouro (Federação Portuguesa de Futebol, 2022), o Título de Cidadão Paulistano (2022) e o Prémio Vítor Oliveira (2024), entre muitos outros.