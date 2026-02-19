MF Social
VÍDEO: jogador do Brentford conhece sexo do filho de forma original
Tudo aconteceu no estádio do clube onde atua
Michael Kayode já pisou o relvado do estádio Gtech Community, casa do Brentford, em diversas ocasiões. Joga no clube desde o início de 2025. Porém, nunca irá esquecer uma em particular.
O internacional italiano, de ascendência nigeriana, ficou a conhecer o sexo do seu primeiro filho no relvado do estádio. E de forma curiosa.
Kayode é especialista nos lançamentos longos e foi precisamente dessa forma que ficou a saber que vai ser pai de uma menina.
Juntamente com a sua companheira, lançou uma bola para dentro de uma das balizas do estádio. Dela emanaram fogos de artifício cor-de-rosa, indicando o sexo do bebé. Um momento inesquecível para os dois.
Ora veja:
