André Silva casou-se com Maria Rodrigues, modelo com quem namorava há cinco anos, na Igreja Paroquial de Vidago, no município de Chaves, numa cerimónia que contou com atuação ao vivo dos D.A.M.A.

Um casamento de sonho no luxuoso Hotel Vidago Palace que contou com alguns convidados ilustres, como foi o caso de Bernardo Silva e da respetiva mulher, Inês Degener Tomaz.

O avançado de 29 anos tem contrato com o Leipzig, mas, nas duas últimas temporadas, foi sucessivamente emprestado à Real Sociedad e ao Weder Bremen.